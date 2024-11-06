Sahte 200 lirayla alışverişe, 1 yıl 8 ay hapis cezası

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık F.T, başka suçtan tutuklu A.Ü. ve müşteki İ.D. katıldı.



Savcı, "sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı sahte olduğunu bilerek tedavüle koymak" suçundan cezalandırılmasını istedi. Kentte bulunan bir alışveriş merkezindeh sahte 200 liralık banknotla şeker ve su aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan sanıklardan A.Ü., "Paranın bizden çıkıp çıkmadığı belli değil. Paranın sahte olduğunu da kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." diye suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanık da suçlamayı kabul etmeyerek beraatini istedi.



Müşteki İ.D. ise sanıklardan şikayetçi olmadığını belirtti.



Mahkeme, F.T. ve A.Ü'ye "sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı sahte olduğunu bilerek tedavüle koymak" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.