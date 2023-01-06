Sahte adres kullanarak vatandaşları dolandırdılar

Gümüşhane’nin en eski mahallelerinden birisi olan Eskibağlar Mahallesi son 2 yıldır dolandırıcıların hedefinde.

Alışveriş sitelerini bire bir kopyalayarak beyaz eşya satış sitesi kuran dolandırıcılar ilk olarak piyasanın çok altında bir fiyatlandırmayla mağdurları ağlarına düşürüyor. Daha sonra site içerisinde yine kendi yazdıkları olumlu değerlendirmelerle vatandaşların güvenini kazanan dolandırıcılar depolarının Gümüşhane’nin Eskibağlar Mahallesi’nde bulunduğunu söyleyerek ödemelerin belirttikleri hesap numarasına havale yoluyla gönderilmesini istiyor.

Ödeme gerçekleştirildikten sonra siparişleri eline ulaşmayan vatandaşlar ise çareyi mahalle muhtarı Musa Gündüz’ü aramakta buluyor.



Son 2-3 günlük süreçte kendisini 100’e yakın dolandırıcılık mağdurunun aradığını söyleyen Eskibağlar Mahallesi muhtarı Musa Gündüz mahallelerinde böyle bir firma olmadığını söyleyerek vatandaşları uyardı.



Öte yandan muhtar röportaj verdiği sırada belirtilen adrese gelen bir vatandaş ise muhtarın uyarısıyla dolandırılmaktan son anda kurtuldu.



"MAHALLEMİ BANA ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORLAR"



Mahallesinin adresi verilerek yaklaşık 2 yıldır vatandaşların dolandırıldığını söyleyen Eskibağlar Mahallesi Muhtarı Musa Gündüz, dolandırıcıların olmayan bir sokağın adını vererek başladıklarını ifade etti.



Gündüz, "paralarını kaptırıp sonra arayıp bize ağlayan vatandaşlarımız da var. Ben kendim de yazıştım bu dolandırıcılarla, ben saç kurutma makinesi almak istiyorum dedim. Ben Gümüşhane’deyim yeriniz nerede dedim. Biraz sonra tekrar yazdım ve ben oradayım, nerede deponuz alayım dedim" diye konuştu.

"ÜRÜNLERİN FİYATI YARI YARIYA"

Dolandırıcılık için hazırlanan sitede ürünlerin fiyatının piyasaya göre yarı yarıya daha ucuz olduğunu ve vatandaşların bu nedenle dolandırıcıların ağına düştüğünü söyleyen muhtar Musa Gündüz, “Açtıkları internet sitelerinde kendileri olumlu yorumlar paylaşmış. 24 saat içinde hızlı bir şekilde ürünüm sorunsuz bir şekilde geldi diyor. Düşünün ki 24 saat içerisinde ülkenin herhangi bir yerine Gümüşhane’den ürün gitme şansı yok. Ürünlerin fiyatı ise yarı yarıya” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara dolandırılmamaları için uyarılarda da bulunan muhtar Gündüz, İnsanlarımız böyle sitelerde ucuz ürünler gördüğü zaman arasın sorsunlar” diye konuştu.