Sahte alkol can aldı: Zehirlendikten 7 ay sonra yaşamını yitirdi
Sakarya'da 7 ay önce sahte alkolden zehirlenen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 7 ay önce arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Zafer Seymen, bir süre sonra fenalaştı.
Kendi imkanlarıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Seymen’in sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 7 aydır tedavisi süren 2 çocuk babası Seymen öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Seymen’in yarın toprağa verileceği öğrenildi.
