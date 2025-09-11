Sahte alkol can aldı: Zehirlendikten 7 ay sonra yaşamını yitirdi

Sakarya'da 7 ay önce sahte alkolden zehirlenen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

’nın Adapazarı ilçesinde 7 ay önce arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Zafer Seymen, bir süre sonra fenalaştı.

Kendi imkanlarıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Seymen’in sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 7 aydır tedavisi süren 2 çocuk babası Seymen öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Seymen’in yarın toprağa verileceği öğrenildi.

