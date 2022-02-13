Sahte alkol hastanelik etti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi Kale Mahallesinde yaşayan, 57 yaşında olduğu öğrenilen K.Ç., sağlık durumunun ciddileşmesi 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede adrese ulaşan 112 sağlık ekipleri K.Ç'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Alaplı Devlet Hastanesine kaldırdı. K.Ç.'nin tedavisinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Olayın ardından Alaplı Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sahte alkol iddiasıyla yaşandığı öne sürülen zehirlenme olayı hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.