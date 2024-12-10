Sahte alkol operasyonlarında 324 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildiğini ve 324 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son iki haftada sahte alkol üretimi yapan 324 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildiğini belirtti.
Operasyonlarda 324 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Polis Adliye
- Haber
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
- Son Dakika Haberleri