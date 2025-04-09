Sahte alkol yine can aldı: İki aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 6 Şubat' akşamı Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir tekel bayisinden tedarik ettiği sahte alkollü içkiyi tükettikten sonra rahatsızlanan Taha K. (28) hastaneye gitti.



Tedavisinin ardından taburcu edilen Taha K., bir süre sonra rahatsızlandı. Gittiği hastanede müşahedeye alınan Taha K., entübe edildi. Taha K., hastanede 2 aydır süren yaşam savaşını kaybetti.



Genç adam için bugün Etimesgut’taki Hasan Kartal Orta Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Taha K.’nın cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



"GÖZLERİM GÖRMÜYOR"



Olayla ilgili konuşan aile yakınlarından Cemal Özberk, "Arkadaşımız bir tekel bayisinden kaçak alkol almış.Ambulanstan indiğinde ‘Gözlerim görmüyor’ demişti. Çığlık atıyordu. Hastanede bir süre tedavi gördü ve entübe edildi. Vücudu bazı şeylere hiç tepki vermiyordu. Ardından durumu kötüleşti. 60 gün dayandı hastanede" dedi.