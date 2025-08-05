Sahte alkole 81 ilde operasyon: 121 gözaltı

Jandarma ekiplerinin belirlenen adreslere yaptıkları baskınlarda, 33 bin 554 litre sahte alkol ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın hayatını, hem de sağlığını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım." dedi.

Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.