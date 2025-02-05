Sahte alkolü kargo yoluyla satacakken yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından sahte alkol kullanımından dolayı meydana gelen alkol zehirlenme olaylarının önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Ekipler yaptıkları çalışmada sosyal medya aracılığıyla etil alkol satışı yapan 1 şüpheliyi yakaladı. Şüpheli şahsın kargo kolisinde yapılan aramada 470 litre etil alkol ele geçirildi. Söz konusu malzemelerin kargo yolu ile sevk edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.