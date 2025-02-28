Sahte alkolü yüzey temizleyicisi etiketiyle satmışlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çengel-17 operasyonuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.



Bursa merkezli 4 ilde imal edien sahte alkolü yüzey temizleyicisi etiketiyle satan şüphelilerin yakalandığını duyuran Yerlikaya, 26 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Yerlikaya, "Halkımızın sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını riske atan sahte alkol imalatçılarına karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz." paylaşımında bulundu.



Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda; 98 bin 600 litre etil alkol, 102 bin 162 adet etiket, 3 adet damıtma ekipmanı, iki adet dolum makinesi ile alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.