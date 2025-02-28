Sahte alkolü yüzey temizleyicisi etiketiyle satmışlar
Bursa merkezli 4 ilde mal ettikleri sahte alkolü yüzey temizleyicisi etiketiyle satan şüpheliler yakalandı. Operasyonda 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çengel-17 operasyonuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Bursa merkezli 4 ilde imal edien sahte alkolü yüzey temizleyicisi etiketiyle satan şüphelilerin yakalandığını duyuran Yerlikaya, 26 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya, "Halkımızın sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını riske atan sahte alkol imalatçılarına karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz." paylaşımında bulundu.
Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda; 98 bin 600 litre etil alkol, 102 bin 162 adet etiket, 3 adet damıtma ekipmanı, iki adet dolum makinesi ile alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Bursa merkezli 4 ilde İmal ettikleri sahte alkolü "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle ederek, ülkemiz genelinde satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen “ÇENGEL-17” operasyonumuzda; 98 Bin 600 Litre Etil Alkol ele geçirildi.❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 28, 2025
➡️ Operasyonlarda; Sahte/Kaçak Alkol… pic.twitter.com/cdcbCG17EO
152 KİŞİ CAN VERDİ
Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- Bursa
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
- Sahte Alkol