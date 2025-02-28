Sahte alkolü yüzey temizleyicisi etiketiyle satmışlar

Bursa merkezli 4 ilde mal ettikleri sahte alkolü yüzey temizleyicisi etiketiyle satan şüpheliler yakalandı. Operasyonda 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi.

Sahte alkolü yüzey temizleyicisi etiketiyle satmışlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çengel-17 operasyonuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

merkezli 4 ilde imal edien sahte alkolü yüzey temizleyicisi etiketiyle satan şüphelilerin yakalandığını duyuran Yerlikaya, 26 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, "Halkımızın sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını riske atan sahte alkol imalatçılarına karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz." paylaşımında bulundu.

Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda; 98 bin 600 litre etil alkol, 102 bin 162 adet etiket, 3 adet damıtma ekipmanı, iki adet dolum makinesi ile alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

152 KİŞİ CAN VERDİ

genelinde yılbaşından bu yana 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi.

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