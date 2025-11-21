Sahte altın soruşturması: 20 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sahte altın soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ithalat-ihracat faaliyetleri sırasında imitasyon ürünler kullandığı, bu yöntemle 100 milyar liralık bir kamu zararı oluştuğu belirtildi. Bazı şirket yetkilileri sahte belgeler düzenlemekle de suçlanıyor.

Tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen, zanlıların emtianın büyük bir kısmını piyasaya sürmediği de iddia ediliyor. İddialar arasında suç örgütü kurmak, üye olmak, kamuyu zarar uğratmak, Türk parasını koruma kanununa muhalefet de var.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 23 kişiden 20'si tutuklandı. 3'üne ise adli kontrol işlemleri uygulandı.