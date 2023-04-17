Sahte "araç kiralama" sitelerine dikkat

Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı (SİBERAY), Ramazan Bayramı öncesi sahte araç kiralama siteleri üzerinden oltalama girişimlerine karşı uyardı.

SİBERAY'dan yapılan açıklamada, internet üzerinden araç kiralarken dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralandı:

1- Kiralama yapacağınız internet sitelerinin URL adreslerinde sitenin güvenli olduğunu tanımlayan https:// protokolü olup olmadığını kontrol edin.



2- İnternet sitelerinin arama motoru sonuçlarında üst sıralarda çıkmasının o sitenin güvenilir olduğu anlamına gelmeyeceğini unutmayın.



3- Ödemelerinizi kişisel hesaplara değil, şirket veya firma hesaplarına ödemeyi tercih edin.



4- Düşük ücretlendirmelere karşı şüpheyle yaklaşın.



5- Şüphe duyduğunuz durumlarda, fiziki olarak görmediğiniz araçlar için herhangi bir ödeme/ön ödeme gerçekleştirmemeye özen gösterin