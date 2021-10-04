Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı

İstanbul Kadıköy'de bir araç kiralama firmasının resmi sitesini kopyalayan şüpheliler, Türkiye genelinde 200 kişiyi 500 bin liradan fazla dolandırdı.

Şüphelilerin talimatları doğrultusunda ücretlerini banka hesaplarına gönderen mağdurlar, söz verildiği gibi ertesi gün araçlarını kapılarının önünde bulamadı.

Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, soluğu polis merkezlerinde alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

ATM'LERDE PARA ÇEKERKEN YAKALANDILAR



Yapılan incelemelerde, mağdurların paralarını yatırdıkları banka hesabı sahibi Emir M. ile olayla ilgisi bulunan Diyar K., Hazar Ö. ve Ömer Y. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin sorgulamalarında, tanıdıkları olan Mustafa A.'nın, kendilerine hesap kartlarını kullandırarak para kazanabileceklerini söylediği belirtildi.



Kendilerine ait olan farklı bankaların hesap kartlarını ve bilgilerini Cenk M. isimli kişiye verdiklerini ve bunun karşılığında 2 bin 500 lira para kazandıklarını söyledikleri öğrenildi.

Çalışmaların devamında Mustafa A. yakalanırken; Cenk M. ve yanında bulunan Mehmet Ökkeş K. isimli şüpheliler Bakırköy'de alışveriş merkezinin içindeki ATM'lerde para çekerken yakalanarak gözaltına alındı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN SUÇ KAYDI



Şüpheli Cenk M., Mehmet Ökkeş K. ve Mustafa A. isimli şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 adet çeyrek altın, 7 adet 1 gram altın, 1 adet yarım altın, 5 bin 100 lira nakit para ve 26 adet banka kartı ele geçirildi.



İKİ TUTUKLAMA



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cenk M. ve Mehmet Ökkeş K. tutuklanırken şüpheli Mustafa A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Emir M., Hazar Ö., Diyar K. ve Ömer Y. ise serbest bırakıldı. Cenk M., Mehmet Ökkeş K. ve Mustafa A. isimli şüphelilerin "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan kayıtları olduğu belirtildi.

"İNTERNETTE İLK SAYFADA ONLARIN SİTESİ VARDI"



Araç kiralamak isterken dolandırıldığını belirten özel bir üniversitede öğretim görevlisi bir kadın, internette ilk sayfada çıkan ilandan ulaştığı kişilerin arabayı kapıya getireceklerini söylediğini kaydetti.



Mağdur öğretim görevlisi, buradaki konuşmada tatmin olmadığını, arayıp telefonda konuşmak istediğini söylemesi üzerine kendisini geri aradıklarını söyleyerek, "Yollamıştım tüm parayı. Ertesi sabah araba gelmeyince anlamıştım başıma geleni. Çok sinirlendim derhal aradım numara kapanmıştı" dedi.

Ertesi gün numaraya ulaştığını söyleyen öğretim görevlisi, "Arkadaşım bunların iştahlarını köpürtmek için 'Düğünümüz var, lüks araç kiralamak istiyoruz 6 tane ama yerinize gelip bakmak istiyoruz ' deyince iletişimi kopardılar" diye konuştu.