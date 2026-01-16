Sahte araç satım ilanıyla 1 milyon TL'lik vurgun

16.01.2026

İHA

Siirt'te sosyal medya üzerinden yayınlanan sahte satılık araç ilanıyla 4 kişiyi dolandıran 2 şüpheli "Sazan Sarmalı Operasyonu"yla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

 

Yürütülen çalışmaların sonucunda; Facebook'ta yabancı isimli bir alışveriş platformu üzerinden “araç satım ilanı” adında sahte ilanlar oluşturuldu.

 

Halk arasında “sazan sarmalı” olarak bilinen yöntemle, başkalarına ait araçları kendilerine ait gibi gösteren şüpheliler bu yöntemle 4 kişiyi toplam 1 milyon TL tutarında dolandırdı.

 

Olayla ilişkili şüphelilerden Y.K. ve E.K., Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafaından tutuklandı.

