Sahte araç satım ilanıyla 1 milyon TL'lik vurgun
16.01.2026 09:26
İHA
Siirt'te sosyal medya üzerinden yayınlanan sahte satılık araç ilanıyla 4 kişiyi dolandıran 2 şüpheli "Sazan Sarmalı Operasyonu"yla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.
Yürütülen çalışmaların sonucunda; Facebook'ta yabancı isimli bir alışveriş platformu üzerinden “araç satım ilanı” adında sahte ilanlar oluşturuldu.
Halk arasında “sazan sarmalı” olarak bilinen yöntemle, başkalarına ait araçları kendilerine ait gibi gösteren şüpheliler bu yöntemle 4 kişiyi toplam 1 milyon TL tutarında dolandırdı.
Olayla ilişkili şüphelilerden Y.K. ve E.K., Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafaından tutuklandı.