Sahte avukat, 'avukat' olarak girdiği duruşmada gözaltına alındı

Mazıdağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sahte isimle kendini avukat olarak tanıtıp Hikmet Esen ve eşi Özlem Esen'den avukatlık ücreti 1625 lira alan Abdurrahman B'yi Mazıdağı Adliyesinde gözaltına aldı.



Yapılan sorgusunda benzer suç kayıtları bulunan Abdurrahman B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Daha önce kendini doktor olarak da tanıtıp, vatandaşları dolandıran Abdurrahman B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

