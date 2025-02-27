Sahte bandrollü 580 kilogram tütün ele geçirildi

Mersin'de sahte bandrollü 580 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Sahte bandrollü 580 kilogram tütün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kente sahte bandrollü sevkiyatı yapılacağını belirleyen ekipler çalışma başlattı.

Takibe alınan bir kamyon, Tarsus ilçesindeki kontrol noktasında durduruldu.

Araçta sahte bandrollü 580 kilogram tütün ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

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