Sahte bandrollü kaçak içki satan şüpheli yakalandı

Bursa'da takibe alınıp durdurulan S.D.'nin otomobilinde, 24 şişe sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Sahte bandrollü kaçak içki satan şüpheli yakalandı

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, S.D.'nin sahte içki satışı yaptığı yönünde istihbarat aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından S.D.'nin adresi tespit edildi. Takibe alınan şüpheli, otomobili ile giderken polis ekiplerince durduruldu.

Sahte bandrollü kaçak içki satan şüpheli yakalandı - 1

Otomobilde yapılan aramalarda; 9 adet 1 litrelik ve 15 adet 700 mililitrelik sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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