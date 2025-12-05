Sahte banka reklamlarıyla dolandırıcılık. 18 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; sosyal medya platformlarında sahte banka reklamları hazırlayarak kredi kullanmak isteyen vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerinin toplandığı belirlendi.

18 şüphelinin, yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı açık hatları kullanarak vatandaşları banka personeli gibi aradıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, çeşitli ikna yöntemleriyle mağdurların hesaplarından kredi kullandırdığı, çekilen tutarların ise belli bir komisyon karşılığında banka hesaplarını kiraya veren üçüncü kişilere ait hesaplara aktarılarak haksız kazanç elde edildiği ortaya çıkarıldı.

Çalışmalarını tamamlayan polis İstanbul başta olmak üzere 5 ilde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 18 kişi yakalandı. Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.