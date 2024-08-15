Sahte bankacılardan 750 bin liralık vurgun

İstanbul'da polis ekipleri bazı mağdurların, kendilerini bankadan aradıklarını söyleyen kişilerce dolandırıldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Yapılan incelemede, zanlıların çeşitli bankacılık işlemleri bahanesiyle vatandaşları telefonla arayarak, hesaplarındaki paraları başka hesaplara aktardığı tespit edildi.



Bu yöntemle, 3'ü İstanbul'da 11 kişiyi, toplam 750 bin lira dolandırdığı saptanan 2'si kadın 4 kişi yakalandı.



Üzerlerindeki paralara el konulan zanlılar adliyeye sevk edildi.

