Sahte bankacılardan 750 bin liralık vurgun

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kendilerini bankacı olarak tanıtıp 11 kişiyi 750 bin lira dolandıran 2'si kadın 4 kişi yakalandı.

Sahte bankacılardan 750 bin liralık vurgun

'da polis ekipleri bazı mağdurların, kendilerini bankadan aradıklarını söyleyen kişilerce dolandırıldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, zanlıların çeşitli bankacılık işlemleri bahanesiyle vatandaşları telefonla arayarak, hesaplarındaki paraları başka hesaplara aktardığı tespit edildi.

Bu yöntemle, 3'ü İstanbul'da 11 kişiyi, toplam 750 bin lira dolandırdığı saptanan 2'si kadın 4 kişi yakalandı.

Üzerlerindeki paralara el konulan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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