Sahte basın kartına MASAK takibi: 6 kişi gözaltında

Antalya ’da para karşılığı sahte basın kartı ile basın trafik kartı vererek nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamalarından haber yayını yapan şüphelilerin, usulsüz basın ve basın trafik kartı verdiklerini belirledi.

600 BİN LİRALIK VURGUN YAPTILAR



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, bu şekilde yaklaşık 600 bin lira haksız menfaat temin ettikleri saptanan şüpheliler A.C, E.B, K.B, A.Ç, U.K. ve H.T. yakalandı.



Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adli tahkikat başlatıldı.



Zanlıların iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 6 basın kartı, 5 basın trafik kartı, 4 telsiz belgesi ile telsiz, 11 basın yeleği, 6 dernek üyelik kartı, 1 dernek gazeteci belgesi, 23 evrak fotokopisi, not kağıdı, polis gazetesi yetki görev belgesi, tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.