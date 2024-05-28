Sahte basın kartına MASAK takibi: 6 kişi gözaltında

Antalya’da sahte basın kartı operasyonu düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor üzerine harekete geçen emniyet güçleri, sahte basın kartı hazırlayıp, 600 bin lira vurgun yaptığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem başlatıldı.

Sahte basın kartına MASAK takibi: 6 kişi gözaltında

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’da para karşılığı sahte basın kartı ile basın trafik kartı vererek nitelikli ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamalarından haber yayını yapan şüphelilerin, usulsüz basın ve basın trafik kartı verdiklerini belirledi.

Sahte basın kartına MASAK takibi: 6 kişi gözaltında - 1

600 BİN LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, bu şekilde yaklaşık 600 bin lira haksız menfaat temin ettikleri saptanan şüpheliler A.C, E.B, K.B, A.Ç, U.K. ve H.T. yakalandı.

Şüpheliler hakkında nitelikli ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Zanlıların iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 6 basın kartı, 5 basın trafik kartı, 4 telsiz belgesi ile telsiz, 11 basın yeleği, 6 dernek üyelik kartı, 1 dernek gazeteci belgesi, 23 evrak fotokopisi, not kağıdı, polis gazetesi yetki görev belgesi, tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

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