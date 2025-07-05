Sahte baz istasyonuna dikkat: Telefona sızıp, şifreleri çalıyor

Gelişen teknoloji, dolandırıcıların elinde tehlikeye dönüşebiliyor..

Bunun son örneği; "stingray" (STİNGIREY) adı verilen bir cihaz.

Gerçek bir gsm operatörünün baz istasyonu gibi davranan bu cihazla, telefonların sistemini bozup kendine bağlanmasını sağlıyorlar.



Tehlike tam da bu noktada başlıyor. Yakınındaki cep telefonları bu cihaza bağlandığında, dolandırıcılar arama mesaj konum gibi hassas verileri toplayıp telefondaki tüm önemli bilgileri ele geçiriyor.

FARK ETMEK ÇOK ZOR



Uzmanlar kulanıcıların o ağa bağlandığında şifrenin çalınmasının mümkün olduğuna dikkat çekti.



Cep telefonunun sahte baz istasyonuna bağlandığını anlamak ise çok zor.

BASİT ÖNLEMLERLE KORUNUN



Ancak uygulamaları sadece resmi sitelerden indirmek ve telefon güncellemelerini sıklıkla yapmak, 2G teknolojisini kullanmamak gibi basit yöntemlerle korunabilmek mümkün.

MİT YAKALADI



Önceki günlerde, aynı dolandırıcılık yöntemini kullanan ve topladığı verileri yabancı sunuculara sattığı tespit edilen bir çeteye, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) dört ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Çin menşeli cihazlarla kurulan sahte baz istasyonları ele geçirildi, yakalanan şüpheliler tutuklandı.

