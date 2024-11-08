Sahte belgeler ve tehditle dolandırıcılık: 11 kişiden 9’u tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, vatandaşları sahte belgelerle milli emlak arazisi satışı ve tehditle 40 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli 5 Kasım’da gözaltına alınmıştı.

Gözaltında olan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcıya ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.