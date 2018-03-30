Sahte belgelerle dilenciye bile kredi çektirmişler

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerinin, bir bankanın "nitelikli dolandırıcılık" yöntemiyle yaklaşık 3 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla düzenlediği operasyonda, aranan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9 oldu.

Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen ve operasyondan bir süre önce işten çıkarılan banka görevlisi H.İ.'nin, hırsız, uyuşturucu bağımlısı ve dilenci gibi kişilere "takım elbise giydirerek" bankaya getirdiği ve sahte belgelerle kredi çektirdiği iddia edildi.

H.İ'nin, bu yöntemle 105 kişiye 20-30 bin lira ihtiyaç kredisi çektirerek bankayı yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.

Zanlıların sosyal güvencesi bulunmayan kişileri kredi çekmeye ikna ettikleri, kimseye bir şey söylememeleri karşılığında yüzde 40 pay verdikleri bilgisine ulaşıldı.

KREDİ KULLANDIRILANLAR SERBEST BIRAKILDI



Sahte belgelerle kredi çektirilen 105 şüphelinin de operasyon doğrultusunda peyderpey gözaltına alındığı, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla daha önce gözaltına alınan Kenan K. ve Arif Ö.'nün ise cezaevinde olduğu, bir eski öğretmenin ise geçen yıl vefat ettiği belirtildi.

Gözaltındaki 2'si kadın 9 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Adana ve Hatay'da iki gün önce düzenlenen operasyonda bir kamu bankasını "nitelikli dolandırıcılık" yöntemiyle yaklaşık 3 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alınmıştı.