Sahte belgeyle devlet desteği vurgunu: Üç tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde, yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen C.A, S.R. ve K.D. ise tutuklandı.



134 MİLYON LİRA DESTEK ALDILAR



Şüphelilerin, bazı çiftçilerle işbirliği yaparak hayali pamuk üretimiyle sahte kantar fişi ve üretici makbuzu düzenledikleri, Adana'daki bir firmaya pamuk satılmış ve nakliye firmasıyla gönderilmiş gibi fatura hazırladıkları öne sürülmüştü.

Bu yöntemle 134 milyon liralık destek alan şüphelilerin, devleti 114 milyon liralık vergi kaybına uğrattıkları iddia edilmişti.