Sahte bungalov ilanıyla 300 bin liralık vurgun

Sapanca'da sosyal medyadan bungalov kiralayan vatandaşların dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Depremzedelerin de aralarında bulunduğu 180 kişinin yaklaşık 300 bin lira dolandırıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin belirlenmesi için harekete geçti.



Teknik ve fiziki takip sonucu zanlıları belirleyen ekipler, Sakarya, Denizli ve Mersin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 80 gram altın, 4 bin 350 lira, çok sayıda banka ve kredi kartı ile suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.