Sahte çeyrek altınla kurbanlık aldı! Her yerde aranıyor

Malatya'da polis ekipleri, Hayvan Pazarı'ndan sahte çeyrek altınlarla kurbanlık alan şüpheliyi yakalamak için çalışma yürütüyor.

Sahte çeyrek altınla kurbanlık aldı! Her yerde aranıyor

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.A, Yeşilkaynak Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı'nda tanımadığı bir kişiye 12 bin lira karşılığında kurbanlık keçi sattı.

Şüpheliden 4 çeyrek altın ile bir miktar para alan ve karşılığında keçiyi veren A.A, altınların sahte çıkması üzerine durumu polise bildirdi.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin A.P. olduğunu belirledi.

Takip sonucu keçiyi bulup sahibine teslim eden polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...