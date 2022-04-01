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Sahte davulcuya karşı 'yaka kartı' uyarısı

İstanbul'da yaklaşık 3 bin 500 davulcu Ramazan boyunca görev yapacak. Para toplamaya gelen sahte davulculara karşı Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut uyarıda bulundu. Aykut "Korsan davulcuların, mevcut davulcularımızın emeğini yediklerine şahit oluyoruz. Bir davulcu kapınıza geldiğinde yaka kartı yoksa 'ben ramazan davulcusuyum' diyorsa inanmayın" dedi.

Haberler - DHA 01.04.2022 - 10:02

Sahte davulcuya karşı 'yaka kartı' uyarısı

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Ramazan ayı, bu yıl 2 Nisan'da başlayacak. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a başlayan gece ise oruç ibadetini yerine getirmek isteyenleri ramazan davulcuları sahura kaldırmak için hazırlıklarını tamamladı.

Tüm Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut bu yıl İstanbul'da yaklaşık 3 bin 500 davulcunun görev alacağını söyledi.

Ramazan davulcularının seçimiyle ilgili bilgi veren Aykut, "Ramazan davulcularımız o mahallede 10, 20, 30 hatta 50 yıl yaşamış, babasından geleneksel haline gelmiş ve o mahallenin kültürünü bilen insanlardan ağırlıklı oluşan bir yapıyla devam ediyor. Tabii bunu en iyi bilen de mahalle muhtarları" diye konuştu. 

"BAHŞİŞİ KORSAN DAVULCUYA VERMEYİN"

Ramazan davulcularımız bahşiş üzerine çalıştıklarını hatırlatan Aykut, "Davulcular gönüllü esaslı iş yaptıkları, bahşiş usulü üzerinde hizmet verdikleri için korsan davulcuların, mevcut davulcularımızın emeğini yediklerine şahit oluyoruz. Bir davulcu kapınıza geldiğinde yaka kartı yoksa 'ben ramazan davulcusuyum' diyorsa inanmayın. Üzeri fotoğraflı, muhtar kaşesi varsa mahallenizin resmi davulcusudur. Buna dikkat edelim ki, bahşişler korsan davulculara gitmesin" dedi.  

"KORSAN DAVULCUYA HAYIR"

20 yıldır davulculuk yapan Ali Yılmaz, "Çok heyecanlıyız, manilerimiz, davullarımız hazır. En az 20-30 kişi varız. Memnuniyetle bekliyoruz. Korsan davulculara hayır. Bizim yaka kartımız var, muhtarımız onaylı. Sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

25 yıldır davulcu olan Bektaş Ez ise, "Heyecan ve mutlulukla ramazan ayının gelmesini bekliyorum ve korsan davula hayır diyorum. Vatandaşımız yaka kartı olmayan, mahallenin davulcusu olmayana bahşiş vermesin. Biz 1 yıl boyunca bu ayı bekliyoruz. Bizim de çocuklarımıza kazancımız buradan oluyor. Manilerimiz, türkülerimiz hazır" diye konuştu.  

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