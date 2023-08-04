Sahte dekont ile alışverişe 5 gözaltı

Eskişehir'de, internet sitelerine satış için konulan teknoloji ürünlerini alma vaadiyle sahte dekont göstererek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte dekontla il genelinde "nitelikli dolandırıcılık" suçu işledikleri belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



Bu çerçevede 25 mağdurun ifadeleri doğrultusunda 5 ayrı adrese operasyon yapan ekipler, bazıları mağdurlara ait olmak üzere çok sayıda cep telefonu, televizyon, robot süpürge ve ütü ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheliler Ö.B, N.A, O.T, A.A. ve A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

