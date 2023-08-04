Sahte dekontla 700 bin liralık dolandırıcılık: 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de internet üzerinden teknolojik ürünler almak vaadiyle sahte dekontla 25 kişiyi 700 bin lira dolandıran 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Sahte dekontla 700 bin liralık dolandırıcılık: 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, üzerinden teknolojik ürün almak için satıcılarla iletişime geçen ve sahte dekont düzenleyerek 25 kişiyi yaklaşık 700 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B., N.A., O.T., A.A. ile A.K. isimli şüpheliler hakim karşısına çıktı.

Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, A.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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