Sahte dekontla 900 bin TL'lik vurgun! 3 sanığa 15 yıl hapis istemi

İstanbul'da İnternet siteleri üzerinden elektronik eşyalarını satmak için ilan veren 12 kişi sahte dekont yöntemiyle dolandırıldı.



Ürünlerini satmak isteyen vatandaşlarla dolandırıcılar alıcı gibi iletişime geçti. Satıcı ve alıcılar anlaştıkları yerde buluştu. Buluşma noktasına gelen müşteriler, cep telefonlarını teslim alarak, mağdurlara önceden hazırlanmış sahte dekont gösterdi. Bir süre sonra paranın hesaba geçmemesi üzerine durumdan şüphelenen satıcılar, dolandırıldıklarını anlayınca şikâyetçi oldu.



Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosu tarafından soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.



Dolandırıcılık olaylarının 2024 yılı Mayıs ayından itibaren İstanbul'un farklı ilçelerinde gerçekleştiği belirtilen iddianamede, İlkay D.'nin dolandırıcılık eylemlerinin planlamasını yaptığı, mağdurlarla birebir iletişime geçtiği, Hakan G.'nin sahte dekontları hazırladığı, hazırlanan dekontların İlkay D.'nin büyük annesi üzenine kayıtlı olan bir otomotiv şirketinin adının kullanıldığı yer aldı. İkna olmayan mağdurları ise Şennur Ç. tarafından çağrı merkezi yalanıyla kandırıldıkları ifade edildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ



Sanık İlkay D., Hakan G. ve Şennur S. hakkında, "bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılarak nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesince kabul edildi. 3 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.