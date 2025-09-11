Sahte dekontla dolandırdı: ATM'de para çekerken dikkat

Bursa’da mağdur G.C. ve A.B. isimli vatandaşların yanına ATM’de para çekme işlemi sırasında yaklaşan 40 yaşındaki M.V.M., kendi hesabından para çekemediğini, parayı onların hesabına göndereceğini ve karşılığında nakit vermelerini isteği iddia edildi.

Vatandaşların talep edilen parayı çekip şüpheliye vermesi üzerine, şüpheli sahte dekont göstererek olay yerinden ayrıldı.

POLİSE BAŞVURDULAR

Vatandaşlar kısa süre sonra dolandırıldıklarını fark ederek polise başvurdu.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda, üç ayrı kişiyi toplam 6 bin lira dolandırdığı tespit edilen M.V.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.