Sahte dekontla dolandırdı: ATM'de para çekerken dikkat
Bursa’da ATM’den para çekmek isteyen vatandaşları kandırıp sahte dekontla 6 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Bursa’da mağdur G.C. ve A.B. isimli vatandaşların yanına ATM’de para çekme işlemi sırasında yaklaşan 40 yaşındaki M.V.M., kendi hesabından para çekemediğini, parayı onların hesabına göndereceğini ve karşılığında nakit vermelerini isteği iddia edildi.
Vatandaşların talep edilen parayı çekip şüpheliye vermesi üzerine, şüpheli sahte dekont göstererek olay yerinden ayrıldı.
POLİSE BAŞVURDULAR
Vatandaşlar kısa süre sonra dolandırıldıklarını fark ederek polise başvurdu.
TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda, üç ayrı kişiyi toplam 6 bin lira dolandırdığı tespit edilen M.V.M. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞ
Öte yandan dolandırıcılık suçlarında artış Adalet Bakanlığı raporlarına da yansıdı.
Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Adalet İstatistikleri 2024 Raporu’na göre, 2023 yılında dolandırıcılıktan 119 bin dosya açılırken 2024’te dosya sayısı yüzde 41 artış gösterdi, 169 bine çıktı.
- Etiketler :
- Bursa
- Dolandırıcılık
- Atm