Sahte deterjan operasyonu: 2 milyonluk vurguna jandarma baskını

Gaziantep’te piyasa değeri 2 Milyon TL olan 19 ton 440 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Sahte deterjan operasyonu: 2 milyonluk vurguna jandarma baskını

İl Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır sahte deterjan üreten firmaya operasyon yapıldı.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 Milyon TL olan; 19 ton 440 kilogram satışa hazır sahte markalı deterjan ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan Y.B. isimli 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı

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