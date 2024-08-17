Sahte deterjan üreten şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Şehitkamil ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır sahte deterjan üretildiği tespit edildi.



Bunun üzerine V.F'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.



Operasyonda 9 kilo 450 gram satışa hazır sahte markalı deterjan, 2 bin 350 çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.



Gözaltına alınan V.F'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.