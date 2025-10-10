Sahte e-imza davasında beş sanığa tahliye

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, beş sanığın tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine hükmetti.

Duruşma 16 Ocak 2026'ya ertelendi.

SAHTE E-İMZA ÇETESİ HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Sahte e-imzalar ile ehliyet ve diploma üretildiğine yönelik haberler geçen aylarda Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 220 kişi hakkında işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında ise kamu davası açılmıştı.

Bazı akademisyenlerin sahte diploma aldığı öne sürülmüş ancak Türkiye'de görev yapan hiçbir akademisyenin veya Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeninin bu kişiler arasında olmadığı belirtilmişti.

İKİ AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

İddialara yönelik iki ayrı iddianame hazırlanmıştı.

İlk iddianamede 134 sanık hakkında; ÖSYM Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemine girme ve verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme iddiasıyla 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istenmişti.

Hazırlanan iddianameler, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İDDİANAMELERDE NELER YER ALDI?

Hazırlanan iddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtilmişti.

Bu yöntemle hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük unvanı elde edildiği yer aldı.

Ayrıca soruşturmada, Osmanlı Padişahı ikinci Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü'nden yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu tespit edilmişti.

İddianamede, YÖK Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda, şahsın herhangi bir mezuniyet yahut öğrenci kaydının bulunmadığı belirtildi.

İddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osmanoğlu ise şöyle demişti:

"Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

SİSTEMİ NASIL KURDULAR?

İddianamede sanıkların, bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunduğu, bu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak birtakım yasa dışı iş ve işlemler gerçekleştirdiği, yetkisiz erişimlerle sahte mezuniyet belgeleri oluşturarak YÖKSİS'e eklediği, çeşitli elektronik sınav sonuçlarını başarısızken değiştirerek başarılı duruma getirdiği belirtilmişti.

SAHTE DİPLOMA ÇETESİNE YENİ OPERASYON

Geçtiğimiz günlerde de kamu görevlilerine ait e-imzalarla, sahte ehliyet ve diploma çıkaran yeni bir çete ortaya çıkarılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, çetenin bu e-imzalar aracılığıyla sahte ehliyet ve diploma ürettiği belirlenmişti.

33 KİŞİYE EHLİYET VERMİŞLER

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün teknik inceleme ve analizleri sonucunda, sahte e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi, 72 kişiye de mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edilmişti.



Çeteye yönelik operasyonda biri örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere 125 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Ankara merkezli 22 şehirde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Emniyet güçlerinin diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.