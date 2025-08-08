Sahte diploma çetesi: Kim bu Alex?

Sahte diploma çetesine ilişkin iddianame, suç örgütünün genel yapısının ortaya koyuyor. İddianamede lider olarak tanımlanmasa da, tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu, lider gibi değerlendirildi. Daha öncede benzer suçları işleyen ve hapis cezası alan, sabıkalı olan Kadiroğlu, çete lideri tanımına kolaylıkla uyuyor. Kadiroğlu, KPSS sınavında sahtecilik yapmış, yüzlerce yıl hapis cezasıyla yargılanmış, kısa süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye olmuş birisi. Kadiroğlu, sabıkalı olmasına rağmen, haber olmayı seven, çocuğunun yaralandığı trafik kazasında basına demeç bile veren, kameraları görünce sevinen bir portre. Lider olarak bilinmesi ve tutuklama fotoğraflarının basında çıkmış olması, Kadiroğlu'nu sevindirmiş bile olabilir. Kadiroğlu, Atatürk Üniversitesi, Erzincan Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı'ndan mezun görünüyor.

Diploma çetesi lideri olarak nitelendirilen Kadiroğlu, oğlu kaza yapınca basına demeç ile vermişti

ALEX SAHNEYE ÇIKIYOR



İddianameye bakıldığında dikkat çekmemeye çalışan ancak bütün işlerin odağında olan bir başka isim görülüyor.



Bu isim hakkında fazla bilgiye sahip olunmayan Gökay Celal Gülen. Gülen, çetede birden fazla takma ismi olan birisi, farklı adresler kullanıyor.



Gülen, kamuoyunda dikkat çekmese de savcıların ilgisi çekmiş bir isim. Savcılar, Gülen'den 88 sayfa tutan ifade alırken, anlatımları bu tutuklu sanığın, çetenin bütün bilgisayar işlerini yerine getirdiğini gösteriyor. Çetede takma isimler kullanan tek kişi Gülen. Soruşturma dosyasından haberdar olunca bilgisayarları imha etmeye çalışan, Ankara ve İstanbul'da ofisleri olan Gülen, "yurtdışı bağlantıları" olan birisi gibi de değerlendiriliyor.



Gülen, ifadesinde sanıklar hakkında "beyfendi" gibi nitelemeler kullanarak, son derece saygılı, nitelikli bir meslek sahibi gibi davranıyor.

Kadiroğlu, diploma çetesi soruşturmasında tutuklanması öncesinde yine kamu sınavlarında işlediği suçlardan ceza almıştı.

FUTBOLU SEVDİĞİ İÇİN KOD ADI ALEX



Gülen'in çetedeki ismi "Alex". Gülen, futbola olan ilgisinden dolayı kendisine böyle denildiğini ileri sürerken, bir başka sanığın kendisini bu isimle bilmesine itiraz ediyor, bu ismi herkesin bilemeyeceğini söylüyor. Bu isim muhtemelen Gülen'in çete içindeki işleri görürken kullanmayı tercih ettiği takma ismi ve bazı kişilere kendisini bu isimle tanıttı. Gülen'in çete içinde başka isimleri de var.



Gülen, Ankara'da farklı adresleri kullanıyor. Gölbaşı ve Sincan'da 3 ayrı adresi kullanan Gülen, apartman dairesi olan bu yerleri bir tür iş yeri gibi anlatıyor.



Gülen, sorgusunda, sanık Ziya Kadiroğlu ile olan ilk temasını, bilgisayar tamiri amaçlı bir ziyaret olarak anlatıyor ve kendisini de sıradan bilgiyasar tamircisi gibi sunuyor.



BİLGİSAYAR SUÇLARINDA UZMAN KAMU BİLGİLERİNE MERAKLI



Sorgusu devam ederken Gülen'in sıradan bir bilgisayar tamircisi olmadığı, bilgisayar hafıza kayıtlarını silebilen ve devlete ait bilgisayar sistemlerine özel ilgisi olan birisi olduğu netleşmeye başlıyor.



Gülen ifadesinde, önce şu iddiaları aktardı:



"Kadiroğlu ile Göksu parkta tanıştık. (3-4) tane bilgisayar getirdi. Bu cihazların ram ve disklerinin değiştirilerek yeniden kurulumunu talep etti. Bu bilgisayarları getirdiğinde yanında Muhittin olarak bildiğim şahısla birlikte benim ofisime geldiler. Muhittin olarak bahsettiğim şahıs Ziya isimli beyefendinin yardımcısı konumunda birisiydi. Daha sonra bana bilgisayarları teslim ettiler. Bu işlemi beklerken yaklaşık 4-5 saat benim ofisimde benimle birlikte oturdular."



Gülen'un "tamir" olarak nitelendirdiği işlemler aslında, kredi kartı kopyalama programları, kişisel bilgilere erişim için kullanılacak yazılımlar, suç işlemeyi kolaylaştıracak kodlar.



Gülen, bu bilgisayar "tamiri" sonrasında, iddiasına göre Kadiroğlu, kendisine iki adet bilgisayar daha getiriyor. Gülen, ifadesinin bu aşamasında, Kadiroğlu'nun doktora işlemlerinde yardımcı olduğunu anlatmaya başladı, şu bilgileri aktardı:



"Bende doldurulmuş olan formları Düzce Üniversitesi sistemlerine eklemiştim. ... Ziya hoca sürekli bir şeylerin listesini çıkarırdı. Bu listeler genelde eğitim kurumlarının genel yönergeleri ve mevzuatlarına ilişkin olurdu. Kendisinin elinde çok büyük hacme sahip veriler vardı. Ama ne amaçlı kullandığı bilmiyorum."

Tuzem Akademi'nin sertifika reklam fotoğrafları

ANKARA'DA SUÇ MERKEZLERİ KURDU



Gülen'in ofisi bir süre sonra sıradan bilgiyasar tamiri atölyesi olmaktan çıkıyor ve bu yer Kadiroğlu'nun yatılı kaldığı yere dönüşüyor. Gülen, ofisi çetenin devlet dairelerine sızma merkezi haline gelmesine rağmen, kendisini bu işlemlerden uzak tutar anlatımlarını sürdürürken, Kadiroğlu'nun yaptığı işleri de anlattı:



"Öğrencilerin AKTS hesaplamalarını yapıyordu... Bu not değiştirme işlemlerini yaparken bilgisayarda sürekli T. firmasına ait e-imzalar takılı olurdu. Onun elindeki e-imzaları kendisine kimin getirip verdiğine ilişkin bilgim yoktur. Sürekli müfredatlar ile alakalı konular üzerine çalışıyordu. Bir keresinde ekrandan hatırladığım kadarıyla “Mavi çerçeveli, sağ üst köşede e-imza ile giriş yapılan personelin fotoğrafı, sol kısımda ise yukarıdan aşağı doğru menülerin bulunduğu” bir ekran görmüştüm. Bu ekranda Ziya Hoca not girişi yapıyordu. Hatta AKTS ibaresini ilk kez burada duymuştum."



Gülen, çeteyle ilgisi yokmuş gibi davranmasına rağmen, anlatımlarını sürdürürken, aslında çetenin bütün elamanlarıyla bağlantılarını da anlatmaya başlıyor. Çetenin Gölbaşı'nda kullandığı bir çifliğe gidip gelmeye başlıyor, çetenin iş yeri olarak kullandığı Tuzem Akademi'de bilgisayar sistemleri kuruyor.



Savcılar sorgusunda Gülen'in bütün ilişkilerini ortaya koyarken, ayrıntılı olarak bağlantılarını da ortaya çıkarttı.



EN ÇOK BİLGİYİ MIHYEDDIN VERDİ, LİDER OLARAK GÖSTERDİ



Gülen'in çetedeki rolünü belirgin hale getirecek olan, tutuklu sanıklardan Mihyeddin Yakışır. Yakışır, Ziya Kadiroğlu'nun sürekli yanındaydı, bütün işlerini takip etti, Gülen'in ofisine sürekli birlikte geldiler. Sorgusunda, çeteyle ilgili en fazla bilgi veren sanık olan Yakışır, Gülen'i şöyle tarif etti:



"Gökay Celal Gülen isimli şahıs üst düzey bilgiye sahip olup tüm organizasyonu Gökay Celal Gülen yapmaktadır. Ziya Kadiroğlu bu şahsa yardım etmektedir. ÖSYM sitesine Yapılan Girişler ÖSYM' nin sistemlerinde sınav suanı yükseltmek İçin yaptıkları erişimdir. Ben ÖSYM'nin sistemlerinde puan yükseltmesi yaptıklarını biliyorum. Yine Bu işlemleri Ziya Kadiroğlu İle Gökay Celal Gülen isimli şahıslar yapmaktadır."



Yakışır, uyuşturucu bağımlısı olarak nitelendirilen bir isim ve ÖSYM puanı yükseltme konusundaki beyanları, gerçeği yansıtmıyor olabilir. Ancak, Yakışır, aynı zamanda çetenin kullandığı bütün merkezleri bilen, çetedeki elemanların neredeyse tümünü tanıyan ve uyuşturucu bağımlısı olmasına rağmen gerçeğe yakın bilgiler de aktaran bir isim. Yakışır, çetede önemli isim olarak Gülen'i işaret etmeye devam etti:



"Ziya Kadiroğlu isimli şahsın Ankara ilinde ulusta TUZEM akademi isimli iş yerinde yapmaktadır. Burada kendisinin kullandığı basım makinası mevcuttur. Aynı zamanda burasını ofis olarak kullanmaktadır. Ayrıca bu ofiste Alex isimli şahıs ile birlikte çalışmaktadır. Alex isimli şahsı ben gördüm, fotoğrafını gösterirseniz tanırım. Ziya Kadiroğlu ve birlikte iş yaptığı alex isimli şahıs başkalarına ait sahte kimlik düzenlemek, e-imza çıkartmak ve bu belgelerle birçok kurumun sistemlerine e-imza ile erişim sağlamaktadırlar. Ayrıca aranan kişilere sahte kimlik belgesi de düzenlemektedirler."



Yakışır, Gülen'in "Alex" ismini kullandığını ifadesine dile getiren ilk sanık, Daha sonra başka şüpheliler de Alex'ten söz etti.

Çetenin merkezi olarak nitelendirilen Tuzem Akademi, kendi tanıtımı için hazırladığı videolarda yüzlerce sertifikayı gösterdi