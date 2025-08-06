Sahte diploma çetesi ve sanık Volkan Uçak'ın maceraları: Doktorluk yetmez doçent olayım

"Ege Üniversitesi sistemlerine hukuka aykırı girişler yapılarak mezuniyet kayıtları temin ettikleri, ...şüphelilerin bu olaylardan bilgilerinin olmadığı yönündeki iddialarının tamamen suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği, Şüphelilerin dosyada ismi geçen diğer şüpheliler ile birlikte iştirak halinde hareket ederek üzerilerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır."

Uçak, operasyon sırasında tutuklandı ancak daha sonra, başka bir sanığın verdiği "Abdullah Volkan Uçak'ın konuyla hiçbir alakası yok. Biz sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ederken Abdullah Volkan Uçak'ın bilgilerini kullanarak sahte diploma yaptık." demesi üzerine, 17 Temmuz 2025 tarihinde Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı ile tahliye edildi. Uçak, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

"Sahte elektronik imzalar kullanılmak suretiyle şüpheli adına Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi “psikoloji” lisans ve sosyal bilimler enstitüsü “klinik psikoloji” yüksek lisans programlarından yasa dışı mezuniyet kayıtlarının oluşturularak YÖK sistemlerine eklendiğinin tespit edildiği..şüphelinin kendisine ait olan A. Psikolojik Danışmanlık Limited Şirketi adına kayıtlı 053.7..96.. numaralı GSM hattına bağlı mobil internet ile bağlantı sağlamak suretiyle pek çok kez yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması yapıldığının tespit edildi."

Tutuklanan isimler arasında, kendisini doktor ve psikolog olarak tanıtan, "Bilinçaltı eğitmeni" Volkan Uçak da bulunuyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mayıs 2025 tarihinde bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

"DANIŞMANLIK FİRMASI OLARAK DÜŞÜNDÜM"

Tahliye olan Uçak, şu an televizyonları gezerek, kendisini savunmaya çalışıyor. Uçak, iddialar ilişkin TV100'e yaptığı açıklamada, başvurduğu yeri danışmanlık firması olarak düşündüğünü iddia etti.

Yaşananlardan haberi olmadığını öne süren Uçak, "Benim adıma süreçleri yönetmeleri için firmaya yetki verdim ve belgelerimi yolladım. İşlemlerin tamamlandığını söylediklerinde sisteme girince Ege Üniversitesi mezuniyeti belgemi görünce ben de şaşırdım." iddiasında bulundu.

UZAKTAN EĞİTİMLE DOKTOR

İrlanda Dublin Üniversitesi'nden 2022 yılında mezun olduğunu ileri süren Uçak, Türkiye'de birçok vakıf ve devlet üniversitesinden sertifikası olduğunu öne sürdü.

Uçak, İrlanda'da eğitim gördüğünü ve Uluslararası Dublin Üniversitesi isimli bir eğitim kurumundan diploması olduğunu savunmasına rağmen, bu okul kendi verdiği bilgiye göre İrlan'da değil, Miami de. Uçak, muhtemelen uzaktan Türkçe eğitimle bir eğitim belgesi kazandı ve klinik pisikoloji gibi çok ciddi bir eğitim aldığını anlatmaya başladı.

DUBLİN'DE DOKTORA YAPMIŞ

İnternet sitesinde Uçak, kendisine göre eğitim hayatını şöyle anlattı:

"Liseyi Çukurova Elektrik Lisesi'nda tamamladım. Alandaki akademik yolculuğum İrlanda’nın Dublin Üniversitesi’nde başladı. Bu alanda lisans eğitimini tamamlamamın ardından, Klinik psikoloji alnında yüksek lisans çalışmalarına devam ederek bu alandaki yüksek lisansımı tamamladım. Akademik deneyimimi derinleştirmek isteğiyle, doktora çalışmalarına devam ettim ve Dublin Üniversitesi’nden psikoloji alanında doktoramı tamamladım. Son üç yıl içinde özellikle bilinç ve bilinçaltı üzerine yoğunlaşarak kendimi geliştirmeye çalıştım."

Bu bilgiye göre Uçak'ın Türkiye'de devlet üniversitesinden belge almaya ihtiyacı yok ve "Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi “psikoloji” lisans ve sosyal bilimler enstitüsü “klinik psikoloji” yüksek lisans programlarından yasa dışı mezuniyet kayıt" oluşturmaması lazım. Uçak, her türlü yüksek eğitimi aldığını iddia etmesine rağmen, çeteyle temasa geçerek, yüksek lisans diploması peşine düşüyor.

HEM PARA VERDİ HEM BELGEYİ İSTEMEDİ

Türkiye'de denklik alabilmek için bu firmalardan bir tanesiyle iletişime geçtiğini iddia eden Uçak, şunları söyledi:

"Süreç ilerledikten sonra bir ay sonra bana sisteme girip kontrol etmemi istediklerinde YÖKBİS'e girdim ve orada Ege Üniversitesi Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olarak bir belge gördüm. Sonra firmaya dönüp bunun bir hata olduğunu, böyle bir şey istemediğimi söyledim.Ancak bir daha firmayla tekrar irtibata geçemedim. Ocak ayında bu grup tutuklanıp cezaevine girdiğinde de haberim yoktu."

Bu iddiasına karşılık Uçak, ifadesinö gere çete elemanlarıyla sık ksık görüştü. Uçak ifadesinde, ısrarla eğitimini yurtdışında yaptığını ileri sürerek, "Okuduğum üniversitenin denklik işlemlerinin Türkiye'de yapılıp yapılmadığı konusunda internette araştırmalar yaptım. Araştırmalar sırasında kendisini Zafer Hoca olarak tanıtan ve sonrasında ismini Ziya Kadiroğlu olarak öğrendiğim kişi Ege Üniversitesinde denklik işleminin yapılabileceği konusunda yönlendirme yaptı. 80 bin lira tutarında para talep etti." dedi. İddianameye göre, "doktora" sahibi Uçak'ın cep telefonundan "Anahtarcı Adnan" ismi ile kayıtlı olan kişi ile görüşme yaptığı, cep telefonuna SBKEZ olarak kayıtlı olan kişiden sahte diploma belgesinin gönderildiği anlaşıldı. Ayrıca SBKEZ adlı kişi ile tezli yüksek lisansın sisteme kaydedilmesi, e-devlet sisteminde kaydın görünmeyi başlaması hususlarında çeşitli mesaj kayıtları tespit edildi.

Soruşturmaya göre Uçak, bazı kişilerle görüşerek doçent olmaya da çalıştı.