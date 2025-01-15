Sahte diploma-ehliyet soruşturması: Sınav sonuçları inceleniyor

Düzenledikleri sahte kimliklerle e-imza çıkarttılar. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin sistemine girerek ehliyet sınav sonuçlarını değiştirdiler. Sahte diploma düzenleyip lise mezunu bir kişiyi hukuk fakültesinden mezun dahi gösterdiler.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 161 kişi hakkında başlattığı sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre, sahtecilik çetesi Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'de görevli yetkililerin kimlik bilgilerini usulsüz olarak ele geçirdi. O bilgilerle de sahte ehliyet düzenledikleri belirlendi.



Deliller ve güvenlik kamerası kayıtlarına göre, oluşturdukları sahte ehliyetlerde fotoğrafını kullandıkları çete üyelerini elektronik imza üreten firmalara gönderdiler. Kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kamu personeli adına e-imza çıkardılar.



Çete üyeleri e-imza karşılığında ise 3 bin lira aldıklarını itraf etti. Üstelik bir çete üyesinin birden fazla kamu görevlisinin ismiyle bu işlemi tekrarladığı da ortaya çıktı.

