Sahte diploma iddiasına soruşturma | YÖK Başkanı: Hem biz hem ilgili üniversiteler soruşturacak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 400 akademisyenin usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük aldığı iddiasıyla ilgili konuştu.
Ankara'da yürütülen bir soruşturmada 400 akademisyenin usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük aldığı iddiası gündeme gelmişti.
"İKİ KOLDAN SORUŞTURMA YAPACAĞIZ"
Konuyla ilgili açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar "Çok ciddi bir hadise. İki koldan soruşturma yapacağız. Hem biz hem de ilgili üniversiteler ayrı ayrı soruşturma yürüteceğiz." dedi.
Üniversitelere gerekli işlemlerin başlatılması için yazı gönderdiğini de belirten Özvar, "Sahte diplomanın önüne geçmek ve cezai yaptırımları artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç var." diye konuştu.
Ankara'da yürütülen soruşturmada üst düzey kamu görevlilerinin e-imzalarını koplayan zanlıların sahte diplomalar düzenledikleri ortaya çıkmıştı.
50 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
400 akademisyenin atama ya da ünvan alma işlemlerinin şüpheli olduğu belirtilen iddianamede, 65 kişi hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
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