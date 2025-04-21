Sahte diploma soruşturması: 27 kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin diplomaları İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti. Soruşturma kapsamında 27 kişi şüpheli olarak ifade verecek.

Sahte diploma soruşturması: 27 kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda başsavcılık, 27 şüpheliyi ifade vermesi için emniyete çağırdı.

İmamoğlu'nun diploma iptali: İstanbul Üniversitesinin inceleme raporu ortaya çıktı

İmamoğlu'nun diploma iptali: İstanbul Üniversitesinin inceleme raporu ortaya çıktı

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DİPLOMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı 'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.
Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.

İstanbul Üniversitesince 18 Mart'ta yapılan açıklamada ise İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti.

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