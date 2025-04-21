Sahte diploma soruşturması: 28 kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma soruşturması kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağrıldı.

Sahte diploma soruşturması: 28 kişi ifadeye çağrıldı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan hakkında başlatılan sahte diploma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının usule uygun olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan sahte diploma soruşturması kapsamında İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptaline karar vermişti.

İmamoğlu'yla birlikte mezun olan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlandı.

İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

İmamoğlu'nun diploma iptali: İstanbul Üniversitesinin inceleme raporu ortaya çıktı

İmamoğlu'nun diploma iptali: İstanbul Üniversitesinin inceleme raporu ortaya çıktı

Haberi Görüntüle

DİPLOMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

İstanbul Üniversitesi tarafından daha sonra yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği kaydedilmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...