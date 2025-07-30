Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen işlemleri usulsüz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sahte diploma soruşturması sürüyor.



Soruşturmada 65 kişi hakkında dava açıldı. Şüphelilerin 5 yıldan 50 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtildi.

39 DİPLOMA VE 400 AKADEMİSYENİN USULSÜZ ATANMASI



Bu yöntemle 39 sahte diploma hazırlandığı belirlendi.



Bu yolla 400 akademisyenin usulsüz şekilde atanmasının sağlandığı tespitler arasında yer aldı. Ayrıca zanlıların 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybeden avukatların kayıtlarını silerek diploma isteyenleri kaydettikleri de belirlendi.



134 KİŞİ HAKKINDA DAVA



Savcılık mayıs ayında da sahte sürücü belgesi ve diploma düzenleyen 134 kişi hakkında dava açmıştı.