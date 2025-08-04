Sahte diploma soruşturması: 2,5 milyon lira aldılar... Pazarlamacıyı mimar, kadın kuaförünü mühendis yaptılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024 yılının ağustos ayında Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı'nın şikayetiyle başlattığı soruşturmada yeni gelişmeler var. İnceleme sonucu bir suç örgütünün usulsüzlük ağı deşifre edildi. Kamuda görevli 35 kişinin kişisel bilgilerini ele geçiren çete, sahte kimlikle e-imza ofislerine başvurarak bu kişiler adına yeni dijital imzalar çıkardı. Sonrasında ise o imzalarla 13 üniversite, YÖK , Milli Eğitim Bakanlığı ve emniyette görevli kişilerin sistemlerine erişip iddiaya göre 50 bin lira ile 2,5 milyon lira arasında değişen para karşılığında usulsüz işlem yaptılar. Yapılan incelemelerde, ehliyet sınav sonuçlarınının değiştirildiği, 8 kişinin usulsüz şekilde not ortalamasının yükseltildiği, 49 kişinin ise üniversite kayıtları olmamasına rağmen fakültelerden mezun edildikleri ortaya çıktı.

SGK DÖKÜMÜNDE ORTAYA ÇIKTI



SGK dökümüne göre destek personeli olarak çalışan bir kişiye hukuk fakültesi, pazarlamacı olan bir kişiye ise Ege Üniversitesi Mimarlık fakültesi diploması verildi. Bu kişinin yine para karşılığında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden de yüksek lisans mezuniyet aldığı tespit edildi.



SGK dökümünde pazarlamacı olarak görünen bir kadın ise eczacılık ile saç ve güzellik hizmetleri mezunu olarak gösterildi.



MÜHENDİSLİK İÇİN TALEP



Not ortalaması yükseltilen isimlerin çoğunluğu mühendislik mezunu. Bu kişilerin de kamu Üniversiteleri ve belediyelerde iş kayıtları olduğu ortaya çıktı.



Tespitlere göre, Atatürk Üniversitesi'de 18, Yıldız Teknik Üniversitesi'de 14, Ege Üniversitesi'de 11, Gazi ve Mersin Üniversiteleri'nde 6, İnönü Üniversitesi'nde ise iki kişi için usulsüz diploma düzenlendi.



Usulsüz diploma verilen 57 kişiden 13'ü inşaat mühendisliği,

7'si hukuk fakültelesi mezunu olarak kayıtlara geçti.