Sahte diploma soruşturması: Depremde ölen avukatın diplomasını da kopyalamışlar!
Sahte e-imza soruşturması sürerken yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çetenin, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yaşamını yitiren avukat Bestami Uğur Alkan'ın hukuk fakültesi mezuniyet belgesinin sahtecilikle başka bir kişi adına kullandığı belirlendi.
Sahte e-imza ve sahte diploma soruşturması sürerken, soruşturma dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Çok sayıda kişiye sahte mezuniyet belgesi düzenlediği belirlenen çetenin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Hatay'da yaşamını yitiren Avukat Bestami Uğur Alkan'ın belgesini başkasının adına kullandığı ortaya çıktı.
HATAY BAROSU AÇIKLAMA YAPTI
Konuya ilişkin açıklama Hatay Barosu'ndan geldi.
Barodan yapılan açıklamada, "Sahte diploma ve mezuniyet bilgilerinin usulsüz kullanılması soruşturması kapsamında açılan kamu davasında yapılan tespitler sonucunda, depremde vefat eden bir meslektaşımı Bestami Uğur Alkan’ın hukuk fakültesi mezuniyet belgesi üzerinde sahtecilik yapılarak başka bir kişi adına kayıt oluşturulduğu belirlenmiştir." denildi.
Hatay Barosu, bu gelişme üzerine davaya müdahil olmak için başvuruda bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kamu görevlilerinin e-imzalarını ele geçirip, sahte diploma, ehliyet ve kimlik kartı çıkaran çeteye ilişkin soruşturma ise sürüyor.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 37 şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan 150 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Çetenin bugüne kadar 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve dört adet sahte lise diploması düzenlediği belirlendi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) dün soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaparak, "Yüzlerce sahte diploma düzenlendi." iddiasını yalanladı.
Merkezden yapılan açıklamada, "Sahte e-imzalar ile yüksek güvenlik gerektiren işlemler yapılamaz." denildi.
