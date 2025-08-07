Sahte diploma soruşturması: Depremde ölen avukatın diplomasını da kopyalamışlar!

Sahte e-imza ve sahte diploma soruşturması sürerken, soruşturma dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

HATAY BAROSU AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin açıklama Hatay Barosu'ndan geldi.

Barodan yapılan açıklamada, "Sahte diploma ve mezuniyet bilgilerinin usulsüz kullanılması soruşturması kapsamında açılan kamu davasında yapılan tespitler sonucunda, depremde vefat eden bir meslektaşımı Bestami Uğur Alkan’ın hukuk fakültesi mezuniyet belgesi üzerinde sahtecilik yapılarak başka bir kişi adına kayıt oluşturulduğu belirlenmiştir." denildi.

Hatay Barosu, bu gelişme üzerine davaya müdahil olmak için başvuruda bulundu.