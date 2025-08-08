Sahte diploma soruşturması: Depremde ölen Nesibe avukatın diplomasını da kopyalamışlar!

Buna göre çete, depremde can veren avukatların diplomalarını kopyalayıp sattı.

Deprem felaketinde Ezgi Apartmanı'nda altı aylık bebeği ve avukat eşiyle birlikte yaşamını yitiren Nesibe Kaya Zabun'un da diplomasının kopyalanıp, satıldıığı bildirildi.

Benzer bir haber de Kahramanmaraş'tan geldi.

"HESAP VERECEKLER"

Kahramanmaraş Barosu, Zabun'un mezuniyet bilgilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Barodan yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşüldüğü, tüm sürecin yakından takip edildiği kaydeidldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheliler hakkında açılan kamu davasına Kahramanmaraş Barosu olarak müdahillik talebinde bulunacağımızı, yargılamayı titizlikle takip edeceğimizi ve bu ağır suçu işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için tüm hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

