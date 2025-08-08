Sahte diploma soruşturması: Depremde ölen Nesibe avukatın diplomasını da kopyalamışlar!
Sahte diploma soruşturması sürerken, Kahramanmaraş deprem felaketinde yaşamını yitirip, diploması çete tarafından satılan avukatlara bir yenisi eklendi. Çetenin, depremde ölen avukat Nesibe Kaya Zabun'ın da diploma bilgilerine müdahale ettiği belirlendi.
Sahte belgelerle e-imza üretip, kamu sistemlerine sızan sahte diploma çetesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturmaya ilişkin her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.
DEPREMDE ÖLEN AVUKATLARIN DİPLOMALARINI KOPYALAYIP SATTILAR
Çetenin, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren avukatları da hedef aldığı belirlendi.
Buna göre çete, depremde can veren avukatların diplomalarını kopyalayıp sattı.
Hatay Barosu, depremde yaşamını yitirdikten avukat Bestami Uğur Alkan'ın diplomasının kopyalanıp, satıldığını açıkladı.
Baro davaya müdahil olacağını açıkladı.
NESİBE AVUKATIN DA DİPLOMASINI KOPYALADILAR
Benzer bir haber de Kahramanmaraş'tan geldi.
Deprem felaketinde Ezgi Apartmanı'nda altı aylık bebeği ve avukat eşiyle birlikte yaşamını yitiren Nesibe Kaya Zabun'un da diplomasının kopyalanıp, satıldıığı bildirildi.
"HESAP VERECEKLER"
Kahramanmaraş Barosu, Zabun'un mezuniyet bilgilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiğini tespit ettiklerini açıkladı.
Barodan yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşüldüğü, tüm sürecin yakından takip edildiği kaydeidldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şüpheliler hakkında açılan kamu davasına Kahramanmaraş Barosu olarak müdahillik talebinde bulunacağımızı, yargılamayı titizlikle takip edeceğimizi ve bu ağır suçu işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için tüm hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sahte diploma soruşturması ise sürüyor.
Türkiye'nin gündemine oturan soruşturmada şu ana kadar 37 şüpheli tutuklandı.
Dosya kapsamında 150 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çetenin bugüne kadar 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve dört adet sahte lise diploması düzenlediğinin tespit edildiğini açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) dün soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaparak, "Yüzlerce sahte diploma düzenlendi." iddiasını yalanladı.
Merkezden yapılan açıklamada, "Sahte e-imzalar ile yüksek güvenlik gerektiren işlemler yapılamaz." denildi.
