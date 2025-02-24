Sahte diploma soruşturması: Ekrem İmamoğlu’nun ifade tarihi değişti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı İmamoğlu’nun daha önce 26 Şubat’ta ifade vereceği bildirilmişti. Ancak İmamoğlu bir mazeret dilekçesi sundu. Yeni ifade tarihi 5 Mart olarak belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun 26 Şubat günü savcılıkta ifade vereceği bildirilmişti.
Ancak İBB Başkanı İmamoğlu, savcılığa bir mazeret dilekçesi sundu. İmamoğlu, o tarihte kamu görevi nedeniyle ifade veremeyeceğini belirtti.
Bunun üzerine savcılık ifade tarihini değiştirdi.
Ekrem İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla ifade verecek.
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