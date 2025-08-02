Sahte diploma soruşturması: Padişah torunu, avukatlar, psikologlar... Sistemi nasıl kurdular?

"Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

İddianamede, YÖK Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda, şahsın herhangi bir mezuniyet yahut öğrenci kaydının bulunmadığı belirtildi.

Bu yöntemle hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya ve yaklaşık 400 akademisyenin usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük unvanı elde ettiği yer aldı.

İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtildi.

"İKİ KOLDAN SORUŞTURMA YAPACAĞIZ"

Öte yandan 400 akademisyenin usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük aldığı iddiasına ilişkin açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Çok ciddi bir hadise. İki koldan soruşturma yapacağız. Hem biz hem de ilgili üniversiteler ayrı ayrı soruşturma yürüteceğiz." dedi.

Üniversitelere gerekli işlemlerin başlatılması için yazı gönderdiğini de belirten Özvar, "Sahte diplomanın önüne geçmek ve cezai yaptırımları artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç var." diye konuştu.

SİSTEMİ NASIL KURDULAR?

İddianamede sanıkların, bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunduğu, bu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak birtakım yasa dışı iş ve işlemler gerçekleştirdiği, yetkisiz erişimlerle sahte mezuniyet belgeleri oluşturarak Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) eklediği, çeşitli elektronik sınav sonuçlarını başarısızken değiştirerek başarılı duruma getirdiği belirtildi.

DEPREMDE ÖLENLERİN DİPLOMALARINI KULLANDILAR

Sanıklara ait elektronik materyal incelemelerinin de bulunduğu iddianamede, sanıkların 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden avukatların listelerine ulaşılarak, üniversite kayıtlarının silindiği, ardından hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden diğer kişileri, vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri aktarıldı.

