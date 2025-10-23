Sahte diş kliniğine baskın: Yüklü miktarda para ele geçirildi
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ruhsatsız diş kliniğine yönelik operasyonda iki sahte diş hekimi gözaltına alındı. Baskında 21 bin 400 dolar ve 65 bin 900 lira ele geçirildi.
Iğdır'da Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diş hekimi olmamalarına rağmen diş tedavi merkezi kuran ve çok sayıda kişi üzerinde tıbbi işlem yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İKİ SAHTE DİŞ HEKİMİ YAKALANDI
Merkeze düzenlenen operasyonda iki sahte diş hekimi yakalandı, klinikteki malzemeye el konuldu.
Klinikte 21 bin 400 dolar (yaklaşık 900 bin TL) ile 65 bin 900 lira para ele geçirildi.
