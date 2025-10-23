Sahte diş kliniğine baskın: Yüklü miktarda para ele geçirildi

Iğdır'da Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diş hekimi olmamalarına rağmen diş tedavi merkezi kuran ve çok sayıda kişi üzerinde tıbbi işlem yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İKİ SAHTE DİŞ HEKİMİ YAKALANDI

Merkeze düzenlenen operasyonda iki sahte diş hekimi yakalandı, klinikteki malzemeye el konuldu.