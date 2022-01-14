Sahte doçent Zehra Sulal Atalay Laçin'e tahliye

Doçentlik belgesinin sahte olduğunun anlaşılması üzerine tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin'in tahliyesine karar verildi.

Haberler - DHA 14.01.2022 - 13:07 | Son Güncelleme : 14.01.2022 - 13:10

Sahte doçent Zehra Sulal Atalay Laçin'e tahliye

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Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, 'Dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası aldı.

Bu cezanın, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Laçin'in ayrıca 'Sahte evrak düzenlemek' suçundandan 2 yıl 1 ay hapis cezası alarak, tahliyesine karar verildi.

Laçin "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyordu.

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