'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın tahliye talebi yine reddedildi

Kamuoyunda 'sahte doktor olarak tanınan Ayşe Özkiraz'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Özkiraz, davanın üçüncü duruşmasında cezaevinde sorunlar yaşadığını belirterek tahliyesini talep etti.
"DOKTOR GÖMLEĞİ VARDI ÜZERİNDE"
Duruşmaya SEGBİS bağlanan Ayşe Özkiraz'ın erkek arkadaşı Vedat Caner, Instagram üzerinden tanıştıklarını ve Özkiraz'ın kendisini hastanenin ameliyathane kapısında karşıladığını belirtti.
Caner, görüşme sırasında Özkiraz'ın üzerinde doktor gömleği ve stetoskop olduğunu belirttikten sonra "Ameliyathaneden bana görüntü ve fotoğraflar atıyordu. WhatsApp üzerinden görüntülü görüşüyorduk. Doktor Murat ve Tülinay'la görüntülü görüşme esnasında tanıştık." dedi.
İlerleyen zamanlarda Özkiraz'dan şüphelendiğini belirten Caner, "6 yıllık tıp fakültesi mezununun devlet hastanesinde çalışamayacağını öğrenmem şüphe oluşturdu. Bunun üzerine o bana kaşesine gösterdi. Ben Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne şikayette bulundum." ifadelerini kullandı.
"AMELİYATHANEYE SOKMADIM"
Caner, şikayeti sonucu delillerin somut olmadığı ve adliyeye suç duyurusunda bulunulması gerektiğinin bildirildiğini söyledi.
Vedat Caner'in ifadeleri üzerine söz alan Ayşe Özkiraz, "Vedat Caner'i ameliyathaneye kesinlikle sokmadım. Ameliyatlarda Murat Hoca yanımda olduğu için hiçbir şekilde görüntülü görüşme yapmadım. Ameliyat esnasında telefonlar üzerimizde olmuyordu" dedi.
AVUKATI EV HAPSİ TALEP ETTİ
Daha sonra söz alan Özkiraz'ın avukatı Kemal Uçar, Caner'e, doktor ve hemşire üniformasını ayırt edip edemeyeceğini sordu.
Caner, "Üniforma vardı üstünde. Doktor ve hemşire forması arasındaki farkı bilmiyorum. Ama Ayşe'nin üstündeki forma hastanenindi" karşılığını verdi. Avukat Uçar, "Ayşe Özkiraz'ın tahliyesini talep ediyorum. Cezaevinde çalışmaya devam ediyor. Kitapları eline ulaştı. Ev hapsi istiyoruz. Mahkeme sadece raporu bekliyor. Ev hapsinde daha rahat ders çalışacaktır" dedi.
Savcı, Özkiraz'ın tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme heyeti verdiği 5 dakika aranın ardından Özkiraz'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 21 Mart 2023 gününe erteledi.
NE OLMUŞTU?
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı.
Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Özkiraz'ın avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itirazı reddedildi.
Soruşturmanın ardından Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.