Sahte dolar fırsatçılığı: 100 dolar 98 dolar olarak bozuluyor

Haber: Melike Şahin

Sahte dolar krizinin yansımaları sürüyor.

Kapalıçarşı'da 100 doların kullanımı ve bozdurulması sorun yaratırken bu krizi fırsata çevirenler de var.



Bazı döviz büroları eski 100 dolarları almak için ekstra komisyon istediği söyleniyor. Hatta bazılarının her 100 dolar için 2 dolar kesinti yaptığı iddia ediliyor.



Esnaf, Kapalıçarşı çevresindeki çoğu banka şubesinde de 100 dolarları bozduramadığını söylüyor.

"O ZAMAN BANKALARA SAT"



NTV Muhabiri Melike Şahin, iddiaları araştırmak için Kapalıçarşı çevresindeki döviz bürolarını aradı.



Aranılan üç döviz bürosu eski 100 dolar almadıklarını dile getirirken başka bir döviz bürosu ise bozduklarını ama eksiğine geçtiğini dile getirdi.



"100 dolar verip 98 dolar alıyorsunuz." ifadelerini kullanan dövizci, nedenini ise "Bankalarda geçmiyor ki. O zaman bankalara sat hanımefendi. Bunlar yurt dışına çıkarıyorlar, değiştiriyorlar. Onların da götürdüğünün bir bedeli var yani. Piyasada yüzde 2 ile değiştiriyorlar." ifadelerini kullandı.