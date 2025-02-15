Sahte dolarla alışveriş yapıp para üstü aldı
İstanbul Arnavutköy'de markete giden yabancı uyruklu kişi, 800 liralık alışverişi karşılığında sahte 100 dolar verdi. Hem ürünleri, hem de Türk Lirası karşılığında para üstü alan zanlı aranıyor.
İstanbul'da bir kişi, alışveriş yaptığı markette sahte dolarla ödeme yaptı.
Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde markette alışveriş yapan yabancı uyruklu bir kişi, Türk Lirası olmadığını belirterek dolarla ödeme yapmak istedi.
Dolarla ödemeyi kabul eden market sahibi, 800 lira tutarındaki alışverişi karşılığında 100 dolar (3 bin 600 Türk Lirası) veren müşteriye para üstünü lira olarak ödedi.
Marketçi ertesi gün döviz bürosuna gittiğinde, bozdurmak istediği doların sahte olduğunu öğrendi.
Şikayet üzerine çalışma yapan polis, marketin güvenlik kamerası kaydını inceledi.
Kayıtta, sahte doları marketçiye veren şüphelinin cüzdanında başka dolarların da bulunduğu görüldü.
Şüpheliyi arayan polisin çalışmaları sürüyor.
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