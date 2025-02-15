Sahte dolarla alışveriş yapıp para üstü aldı

İstanbul'da bir kişi, alışveriş yaptığı markette sahte dolarla ödeme yaptı.

Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde markette alışveriş yapan yabancı uyruklu bir kişi, Türk Lirası olmadığını belirterek dolarla ödeme yapmak istedi.



Dolarla ödemeyi kabul eden market sahibi, 800 lira tutarındaki alışverişi karşılığında 100 dolar (3 bin 600 Türk Lirası) veren müşteriye para üstünü lira olarak ödedi.

